Правительство Германии просят выделить втрое больше средств на помощь Украине

Министерство финансов Германии просят выделить втрое больше денег на помощь Украине. Об этом говорится в письме главы Минобороны Германии Кристин Ламбрехт и главы МИД Анналены Бербок, пишет Spiegel.

Они критикуют то, что в бюджете 2023 года на так называемую учебную статью запланировано всего 697 млн евро. По их мнению, только с бюджетом 2,2 млрд евро Германия смогла бы "конкретно и зримо взять на себя ответственность, которую ожидают от нас наши международные партнеры".

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Ламбрехт и Бербок напоминают, что в 2022 году Германия финансировала поставки вооружений Украине или другим государствам в рамках кругового обмена с Украиной из специального фонда. И этот фонд оказался центральным финансовым инструментом для помощи.

Теперь министерки хотят, что во время финализации бюджета министр финансов Кристиан Линднер увеличил этот фонд минимум на 1,5 млрд евро. Они отмечают, что от этого будет зависеть международная репутация Германии.

Наталія Софієнко

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