Правительство хочет сделать доступную ипотеку "для всех". Шмыгаль назвал под какой процент

Правительство хочет расширить программу доступной ипотеки для всех украинцев и уменьшить ставки по кредиту. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в Трускавце во время встречи партии Слуга народа.

"Рассматривается возможность продолжить ипотечную программу обеспечения жильем. Но не под 7%, а 5%. И – для всех", — уточнил Шмыгаль.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

Также он подчеркнул, что последующие 2-3 года власть будет "двигать реформы фактически в боевом режиме".

В декабре 2020 года средняя процентная ставка по новым ипотечным кредитам на вторичном рынке составляла 14% на первичном — 16,9%. В декабре 2019 года, ставки по ипотеке составляли 20,6% на вторичном и 21,5% на первичном. В 2021 году заработала правительственная программа доступной ипотеки под 7%. За четыре месяца реализации госпрограммы, банки выдали гражданам 526 льготных кредитов.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Наталия Софиенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.