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Правительство хочет сделать доступную ипотеку "для всех". Шмыгаль назвал под какой процент

Цей матеріал також доступний українською
01.10.2021, 18:20
Правительство хочет сделать доступную ипотеку
Фото: sluga-narodu

Правительство хочет расширить программу доступной ипотеки для всех украинцев и уменьшить ставки по кредиту. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в Трускавце во время встречи партии Слуга народа.

"Рассматривается возможность продолжить ипотечную программу обеспечения жильем. Но не под 7%, а 5%. И – для всех", — уточнил Шмыгаль.

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Также он подчеркнул, что последующие 2-3 года власть будет "двигать реформы фактически в боевом режиме".

  • В декабре 2020 года средняя процентная ставка по новым ипотечным кредитам на вторичном рынке составляла 14% на первичном — 16,9%. В декабре 2019 года, ставки по ипотеке составляли 20,6% на вторичном и 21,5% на первичном. В 2021 году заработала правительственная программа  доступной ипотеки под 7%. За четыре месяца реализации госпрограммы, банки выдали гражданам 526 льготных кредитов.

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Наталия Софиенко
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