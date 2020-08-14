Предпосылок для курса 30 грн за доллар нет - министр финансов

Предпосылок для курса доллара в 30 грн нет, заявил министр финансов Сергей Марченко в интервью журналу Фокус.

По его словам, из-за карантина импорт в Украину снизился на 18%, а экспорт упал на 6%.

"Это фактически уровняло платежный баланс государства. Отток валюты из страны уменьшился, и это снижает давление на валютный рынок", - отметил министр.

По его словам, если для ревальвации или девальвации будут основания, такие процессы должны происходить постепенно, не создавая шоковой ситуации на рынке.

Марченко считает, что инфляция более 10% является неадекватным показателем.

Министр финансов также высказал осторожные прогнозы на восстановление экономики Украины из-за восстановления мирового спроса на экспортные товары.

"Июль должен продемонстрировать восходящие показатели. Потребность в продовольствии и цены на него в мире сохранились на прежнем уровне. Цены на металл восстанавливаются из-за роста спроса со стороны Китая. Есть основания надеяться, что Украина спокойно пройдет критическую фазу", - добавил он.

Курс доллара на межбанке за 4 последних месяца в ырос с 26,5 грн (19 мая) до 23,7 (13 августа).

Согласно официальному курсу НБУ, 14 августа курс гривни по отношению к доллару вырос на 12 копеек. А по отношению к евро упал на две копейки.

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Сергей Чигирь

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