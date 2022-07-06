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Премьер Шри-Ланки объявил о банкротстве страны. Война в Украине усугубила ситуацию

Цей матеріал також доступний українською
06.07.2022, 09:48
Премьер Шри-Ланки объявил о банкротстве страны. Война в Украине усугубила ситуацию - Фото
Очередь за керосином в Шри-Ланке (Фото - EPA)

Шри-Ланка является "банкротом", поскольку страна переживает самый тяжелый финансовый кризис за последние десятилетия. Об этом заявил премьер-министр страны Ранил Викрамасингхе, пишет CNN.

Выступая в парламенте, он сказал, что переговоры с Международным валютным фондом о возрождении рухнувшей экономики страны "сложные", потому что Шри-Ланка с населением 22 млн человек вступила в переговоры как страна-банкрот, а не как развивающаяся.

"Сейчас мы участвуем в переговорах как страна-банкрот. Поэтому нам предстоит столкнуться с более сложной ситуацией, чем на предыдущих переговорах. Из-за состояния банкротства, в котором находится наша страна, мы должны отдельно представить план по устойчивости нашего долга", — заявил Викрамасингхе. 

Шри-Ланка переживает самый тяжелый финансовый кризис за 70 лет, после того как ее валютные резервы упали до рекордно низкого уровня, а доллары закончились для оплаты основных импортных товаров, включая продукты питания, лекарства и топливо.

"Что касается топлива и продовольствия, нашей стране в какой-то момент пришлось столкнуться с этим кризисом. Топлива было мало. Цены на продукты выросли", — сказал он, добавив, что международные кризисы, такие как война России в Украине, усугубили ситуацию.

Викрамасингхе выразил надежду, что отчет о реструктуризации и устойчивости долга будет представлен в МВФ к августу. Как только будет достигнуто соглашение, будет подготовлена ​​комплексная программа кредитной помощи сроком на четыре года, сказал Викрамасингхе.

  • 12 апреля страна объявила дефолт. Госдолг превышает $50 млрд, и в этом году Шри-Ланка должна выплатить $7 млрд. Кроме того, до 2026 года она обязана платить еще примерно по $5 млрд.
  • По данным ООН, 70 странам мира грозит дефолт из-за последствий войны в Украине.

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Наталия Софиенко
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Шри-Ланка дефолт
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