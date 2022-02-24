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Президент Чехии экстренно призвал отключить Россию от SWIFT

Цей матеріал також доступний українською
24.02.2022, 13:53
Президент Чехии экстренно призвал отключить Россию от SWIFT - Фото
Милош Земан (Фото - Koca Sulejmanovic - EPA)

Президент Чехии Милош Земан выступил с экстренным обращением к гражданам страны в связи с российским вторжением в Украину, пишет "Радио Свобода".

Земан резко осудил российскую агрессию, выразил поддержку Украине и призвал к крайне жестким санкциям против Кремля – в частности, отключение России от международной системы финансовой коммуникации SWIFT.

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По словам Земана, российские власти совершили преступление против международного мира.

Он подчеркнул, что он внимательно прослушал выступление Владимира Путина и отмечает, что никакие, возможно, допущенные Западом ошибки в прошлом не оправдывают действия России.

Президент Чехии признал, что ошибался, когда говорил, что Россия не начнет войну, поскольку "россияне не безумны". "Безумцев надо изолировать", – заявил он.

Читайте также: Байден: Путин выбрал войну против Украины, вся ответственность за смерти – на России

Наталия Софиенко
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Милош Земан SWIFT
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