Президент Чехии экстренно призвал отключить Россию от SWIFT

Президент Чехии Милош Земан выступил с экстренным обращением к гражданам страны в связи с российским вторжением в Украину, пишет "Радио Свобода".

Земан резко осудил российскую агрессию, выразил поддержку Украине и призвал к крайне жестким санкциям против Кремля – в частности, отключение России от международной системы финансовой коммуникации SWIFT.

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По словам Земана, российские власти совершили преступление против международного мира.

Он подчеркнул, что он внимательно прослушал выступление Владимира Путина и отмечает, что никакие, возможно, допущенные Западом ошибки в прошлом не оправдывают действия России.

Президент Чехии признал, что ошибался, когда говорил, что Россия не начнет войну, поскольку "россияне не безумны". "Безумцев надо изолировать", – заявил он.

Сегодня, в пять утра, Путин объявил Украине войну и призвал ВСУ сложить оружие.

Президент Владимир Зеленский объявил о военном положении после атак России на украинскую военную инфраструктуру, города и пограничников. Он также призвал украинцев не паниковать, о чем заявил в видеообращении.

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Наталия Софиенко

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