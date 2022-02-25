Президент просит Нацбанк перечислить в бюджет всю прибыль за 2021 год
25.02.2022, 14:05
Из-за вооруженной агрессии России на территории Украины Президент Владимир Зеленский просит Нацбанк перечислить в государственный бюджет всю прибыль за 2021 год. Он подписал соответствующий Приказ.
Это должно помочь профинансировать неотложные расходы, связанные с военным положением.
Общая прибыль НБУ в прошлом году составила 40,7 млрд грн. Но в бюджет регулятор перечислил всего 24,4 млрд.
- По состоянию на 1 января 2022 из 71 платежеспособного банка 66 были прибыльными и получили чистую прибыль 77,9 млрд грн. Это перекрыло убытки пяти банков на общую сумму 0,4 млрд. грн.
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