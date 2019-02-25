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25.02.2019, 15:42

ПриватБанк продает 3 кг золота в неделю

ПриватБанк продает 3 кг золота в неделю

Сейчас цена драгоценного металла составляет $1300-1320 за тройскую унцию

За 2018 год клиенты ПриватБанка купили более 131 кг золотых слитков, сообщает пресс-служба банка.

За первый год активного выхода финучреждения на рынок металлов в среднем банк продавал клиентам почти 3 кг золота в неделю.

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В банке уточнили, что клиенты покупают классические 100-граммовые и коллекционные подарочные слитки от 1 грамма до тройской унции.

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Ссылаясь на прогнозы мировых аналитиков, в банк отмечают, что цена на золото уже в этом году может достичь отметки $1 450-1 500 за тройскую унцию. Сейчас стоимость металла - $1 300-1 320 за тройскую унцию.

Напомним, с 7 февраля введены в действие более 20 послаблений в сфере валютного регулирования. Среди кторых - увеличение лимита на покупку банковских металлов физическими и юридическими лицами с 3,21 тройской унции в неделю (100 г) до эквивалента 150 000 грн/день (без ограничений для юридических лиц, ведущих деятельность, связанную с использованием банковских металлов).

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Теги: банковские металлы, золото, слиток, слиток золота
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