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ПриватБанк выиграл дело у Дубилета в Верховном Суде

ПриватБанк выиграл дело у Дубилета в Верховном Суде
09.06.2020, 11:15

Верховный Суд отклонил иск экс-главы ПриватБанка Александра Дубилета о защите чести и репутации

Кассационный гражданский суд в составе Верховного Суда 27 мая отказался удовлетворить иск бывшего главы ПриватБанка Александра Дубилета о защите чести, достоинства и деловой репутации. Соответствующее постановление опубликовано в едином судовом реестре.

Как сообщает пресс-служба ПриватБанка, своим постановлением Верховный суд удовлетворил кассационную жалобу банка на решения судов предыдущих инстанций.

“Это первая победа государственного банка в Верховном Суде по делам по защите чести, достоинства и деловой репутации”, - говорится в сообщении Привата.

Дубилет с 2017 года пытался признать недостоверной информацию, распространенную на пресс-конференции 4 июля 2017 года, а именно что "при выдаче кредитов нарушались как нормативные документы Национального банка Украины, так и внутренние документы самого банка. Все 36 кредитов были подписаны председателем правления банка с превышением полномочий, которые предоставлялись ему соответствующими документами банка, в связи с чем банк обратился в Генеральную прокуратуру Украины с заявлениями о совершении уголовных преступлений".

Речь шла о 36 кредитных договорах, заключенных во время так называемой "трансформации" корпоративного кредитного портфеля банка, проведенной бывшими владельцами банка накануне его национализации.

Аналогичный иск был подан в Печерский райсуд и бывшим владельцем банка Игорем Коломойским. Однако дело по его иску до сих пор находится на рассмотрении в суде первой инстанции.

  • В январе 2020 Хозсуд Киева открыл производство по иску Александра Дубилета против государства в связи с национализацией ПриватБанка.

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Марина Кучук
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ПриватБанк александр дубилет
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