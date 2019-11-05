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ПриватБанк запустил сервис пополнения проездных в метро

ПриватБанк запустил сервис пополнения проездных в метро
05.11.2019, 17:34

Пополнить KyivSmartCard и проездные теперь можно во всех терминалах самообслуживания

ПриватБанк запустил новый сервис пополнения транспортных карт KyivSmartCard и проездных в столичном метро, сообщает пресс-служба банка.  

По словам заместителя руководителя направления платежей и переводов ПриватБанка Артем Фесько, пополнить KyivSmartCard и проездные теперь можно во всех терминалах самообслуживания ПриватБанка, установленных в фойе станций столичного метрополитена.

Онлайн-сервис пополнения транспортных карт и проездных работает в мобильном Приват24, меню «Транспорт» –> «Киев».

Для клиентов, которые не пользуются KyivSmartCard, работает Telegram-бот и покупка разовых QR-билетов в Приват24.

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ПриватБанк метрополитен
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