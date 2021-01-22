UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Промышленное производство сократилось на 5,2% в 2020 году – данные Госстата

22.01.2021, 16:38
Промышленное производство сократилось на 5,2% в 2020 году – данные Госстата - Фото
Фото: depositphotos.com

Промышленное производство по итогам 2020 года сократилось на 5,2% по сравнению с 2019 годом. Об этом сообщает Государственная служба статистики. 

В добывающей промышленности падение производства составило 3,1%, в перерабатывающей – 6,9%, в сфере поставок электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – 1,3%.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес новости

В Госстате отмечают, что по итогам декабря 2020 года промпроизводство выросло на 4,8% по сравнению с ноябрем. Это был первый месяц роста, после падения с осени 2019 года.

Наиболее существенное падение производства в 2020 году зафиксировано в Днепропетровской области – 13,2% по сравнению с 2019 годом, Луганской – 11%, Тернопольской – 13,8%, и Черновицкой – 14,5%.

Рост промпроизводства в прошлом году показали только три области: Кировоградская – 1,7%, Львовская – 4%, и Херсонская – 2,8%.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Роман Брыль
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Директор по маркетингу
Киев AROMA KAVA
Администратор системы
Киев Региональная газовая компания
Операційний менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию
Госстат промышленное производство

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 