Промышленное производство сократилось на 5,2% в 2020 году – данные Госстата

Промышленное производство по итогам 2020 года сократилось на 5,2% по сравнению с 2019 годом. Об этом сообщает Государственная служба статистики.

В добывающей промышленности падение производства составило 3,1%, в перерабатывающей – 6,9%, в сфере поставок электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – 1,3%.

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В Госстате отмечают, что по итогам декабря 2020 года промпроизводство выросло на 4,8% по сравнению с ноябрем. Это был первый месяц роста, после падения с осени 2019 года.

Наиболее существенное падение производства в 2020 году зафиксировано в Днепропетровской области – 13,2% по сравнению с 2019 годом, Луганской – 11%, Тернопольской – 13,8%, и Черновицкой – 14,5%.

Рост промпроизводства в прошлом году показали только три области: Кировоградская – 1,7%, Львовская – 4%, и Херсонская – 2,8%.

За январь-июнь промышленное производство сократилось на 8,3% по сравнению с показателями 2019 года.

Падение промпроизводства в Украине в октябре 2020 года ускорилось до 5%.

Промышленное производство в ноябре 2020 года сократилось на 0,3% по сравнению с ноябрем 2019 года, однако выросло на 1,1% по сравнению с октябрем.

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Роман Брыль

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