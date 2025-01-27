Промышленный сектор Китая понес убытки третий год подряд

Доходы промышленного сектора Китая упали на 3,3% в 2024 году

Иллюстративное фото: depositphotos.com

Доходы промышленных компаний в Китае сократились на 3,3% в 2024 году, демонстрируя спад третий год подряд. Об этом свидетельствуют данные Национального бюро статистики КНР, обнародованные 27 января, сообщает Reuters.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

Ситуация подчеркивает необходимость в дополнительных мерах поддержки экономики, которая сталкивается с новыми тарифными угрозами со стороны администрации Дональда Трампа.

В декабре доходы промышленных предприятий выросли на 11% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года, компенсировав спад в 7,3% в ноябре. Однако за весь год сектор зафиксировал снижение, усугубив падение на 4,7% за январь-ноябрь 2024 года. Для сравнения: в 2023 году сокращение составило 2,3%.

Несмотря на то что ВВП Китая вырос на 5% в 2024 году и достиг правительственной цели благодаря масштабным стимулирующим мерам, экономика страны остается уязвимой. Основные проблемы – слабый рынок недвижимости, снижение внутреннего спроса и нестабильное доверие бизнеса.

Во второй половине 2024 года власти Китая активизировали экономические стимулы, в частности расширили программу обмена старых потребительских товаров на новые, чтобы повысить спрос.

Впрочем, обнародованные в текущем месяце экономические показатели за декабрь указывают на неравномерный рост. Промышленное производство превзошло прогнозы, в то время как розничная торговля показала более слабые результаты, а уровень безработицы возрос.

Экспорт в декабре набрал обороты, поскольку производители спешили отправить продукцию за границу, готовясь к возможному повышению пошлин в связи с новыми торговыми рисками при президентстве Дональда Трампа. Администрация Трампа, начавшая свой второй срок 20 января, уже на следующий день объявила об обсуждении пошлины в 10% на китайские товары.

В 2024 году доходы государственных предприятий Китая сократились на 4,6%, иностранных компаний – на 1,7%. Частный сектор продемонстрировал незначительный рост доходов — на 0,5%. Данные охватывают компании с годовой выручкой от основной деятельности более 20 млн юаней (около $2,74 млн).