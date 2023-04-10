Против Parimatch в Индии открыли дело об уклонении от уплаты налогов

Министерство финансов Индии возбудило дело об уклонении от уплаты налогов против беттинговой платформы Parimatch. Об этом пишет издание India Today.

По этому делу также задержан сотрудник компании, уточняют в издании.

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Parimatch не зарегистрирована в Индии из-за чего крупные суммы денег выводились из страны. Переводы доходов от ставок и азартных игр за границу нарушают индийское законодательство о валюте.

Департамент налогового контроля при Минфине следил за трансакциями Parimatch в течение последнего времени, после чего было принято решение возбудить дело против компании, уточняют в издании.

Это не первое дело против Parimatch в Индии. В августе 2022 года сообщалось об аресте руководителя Parimatch в стране, напоминают в профильном издании G2G.

Участие в азартных играх или размещение ставок онлайн в Индии является незаконным, однако на рынке действуют несколько зарегистрированных за пределами страны компаний. Их подозревают в сотрудничестве с теневыми структурами.

По словам официальных лиц, Parimatch не только занимается онлайн-гемблингом и ставками, но также связан с футбольной лигой и лигой кабадди в Индии.

В ходе расследования департамент Минфина также обнаружил, что Parimatch предоставлял сомнительные финансовые услуги ряду политиков и знаменитостям Болливуда.

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Роман Бриль

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