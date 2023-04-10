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Против Parimatch в Индии открыли дело об уклонении от уплаты налогов

Цей матеріал також доступний українською
10.04.2023, 15:24
Против Parimatch в Индии открыли дело об уклонении от уплаты налогов - Фото
Фото: Parimatch/Facebook

Министерство финансов Индии возбудило дело об уклонении от уплаты налогов против беттинговой платформы Parimatch. Об этом пишет издание India Today.   

По этому делу также задержан сотрудник компании, уточняют в издании. 

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Parimatch не зарегистрирована в Индии из-за чего крупные суммы денег выводились из страны. Переводы доходов от ставок и азартных игр за границу нарушают индийское законодательство о валюте. 

Департамент налогового контроля при Минфине следил за трансакциями Parimatch в течение последнего времени, после чего было принято решение возбудить дело против компании, уточняют в издании. 

Это не первое дело против Parimatch в Индии. В августе 2022 года сообщалось об аресте руководителя Parimatch в стране, напоминают в профильном издании G2G.  

Участие в азартных играх или размещение ставок онлайн в Индии является незаконным, однако на рынке действуют несколько зарегистрированных за пределами страны компаний. Их подозревают в сотрудничестве с теневыми структурами. 

По словам официальных лиц, Parimatch не только занимается онлайн-гемблингом и ставками, но также связан с футбольной лигой и лигой кабадди в Индии.  

В ходе расследования департамент Минфина также обнаружил, что Parimatch предоставлял сомнительные финансовые услуги ряду политиков и знаменитостям Болливуда.  

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Роман Бриль
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