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28.02.2019, 12:24

Проверки Гоструда принесли Пенсионному фонду 5 млрд грн

Проверки Гоструда принесли Пенсионному фонду 5 млрд грн

За год инспекторы провели 14 тыс. проверок

В 2018 году в Украине появилось 400 000 официально трудоустроенных граждан, что принесло Пенсионному фонду дополнительно 5 млрд грн поступлений от Единого социального взноса. Об этом в интервью LIGA.net рассказал глава Госслужбы по вопросам труда Роман Чернега.

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«Это люди, которые раньше работали неофициально, а теперь зарегистрированы в Пенсионном фонде и платят единый социальный взнос, а их работодатели - налог на доход физических лиц», - разъяснил Чернега.

Всего Гоструда провела в прошлом году 14 тыс. проверок предприятий. Основные нарушители, использующие труд нелегальных работников, - небольшие компании из сферы торговли, отлельно-ресторанного бизнеса, строительства и сельского хозяйства. «Сейчас начинается новый агросезон, готовимся к проверкам на предмет нелегального трудоустройства в АПК», - добавил чиновник.

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Теги: пенсионный фонд, проверки бизнеса, Гоструда
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