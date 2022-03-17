Prozorro.Продажі открывает новый вид торгов. Деньги пойдут на украинскую армию
Госпредприятие Prozorro.Продажі запускает новый вид торгов в системе Prozorro – благотворительные аукционы. Об этом сообщает пресс-служба Prozorro.
Цель аукционов – привлечь средства на нужды Вооруженных сил Украины (ВСУ) или гуманитарную помощь украинцам, что поможет приблизить победу Украины в войне с российскими оккупантами, говорится в сообщении.
Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости
На благотворительных аукционах каждый желающий в Украине или за рубежом сможет приобрести памятные, символические и уникальные по своей философии предметы от лидеров мнений, общественных деятелей, государственных компаний и небезразличных украинцев.
Аукционы будут проходить в три этапа. Первый – регистрация, второй – непосредственно торги, третий – объявление результатов и доставка лотов победителю. Подробная инструкция – тут.
Также Prozorro предлагает каждому не только принять участие в аукционе, но и предложить Prozorro.Продажі лот для благотворительных торгов.
Для заявителей потенциальных лотов форма для подачи заявки – тут.
"Это новый опыт работы в системе, поэтому мы надеемся на вашу поддержку и активное участие. На днях появится первый лот, следите за новостями и участвуйте в аукционе", – сообщают в Prozorro.
- 15 марта на Prozorro объявили тендер на подбитые танки российских оккупантов.
Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное
Комментарии