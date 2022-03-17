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Prozorro.Продажі открывает новый вид торгов. Деньги пойдут на украинскую армию

Цей матеріал також доступний українською
17.03.2022, 15:51
Prozorro.Продажі открывает новый вид торгов. Деньги пойдут на украинскую армию - Фото
Фото: depositphotos.com

Госпредприятие Prozorro.Продажі запускает новый вид торгов в системе Prozorro – благотворительные аукционы. Об этом сообщает пресс-служба Prozorro. 

Цель аукционов – привлечь средства на нужды Вооруженных сил Украины (ВСУ) или гуманитарную помощь украинцам, что поможет приблизить победу Украины в войне с российскими оккупантами, говорится в сообщении.  

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На благотворительных аукционах каждый желающий в Украине или за рубежом сможет приобрести памятные, символические и уникальные по своей философии предметы от лидеров мнений, общественных деятелей, государственных компаний и небезразличных украинцев.  

Аукционы будут проходить в три этапа. Первый – регистрация, второй – непосредственно торги, третий – объявление результатов и доставка лотов победителю. Подробная инструкция – тут.  

Также Prozorro предлагает каждому не только принять участие в аукционе, но и предложить Prozorro.Продажі лот для благотворительных торгов. 

Для заявителей потенциальных лотов форма для подачи заявки – тут.    

"Это новый опыт работы в системе, поэтому мы надеемся на вашу поддержку и активное участие. На днях появится первый лот, следите за новостями и участвуйте в аукционе", – сообщают в Prozorro. 

Prozorro.Продажі – государственное предприятие, которое находится в государственной собственности и подчиняется Министерству экономики. Госпредприятие является администратором электронной торговой системы, в которой проходят онлайн-аукционы по продаже и сдаче в аренду имущества. ГП Prozorro.Продажі гарантирует безопасность торгов, невозможность вмешательства в их ход и равный доступ каждого участника к участию в аукционе. 

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Роман Брыль
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