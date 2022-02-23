Рада направила 22,7 млрд грн на оборону

Верховная Рада на внеочередном заседании приняла изменения в государственный бюджет на 2022 год, увеличив расходы на нужды национальной безопасности и обороны на 22,7 млрд грн.

Из них 16 млрд грн выделяются Министерству обороны, 6,1 млрд грн – Министерству внутренних дел, 0,6 млрд грн – на Главное управление разведки.

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Еще 0,5 млрд грн было выделено на водоснабжение в Донецкой области, 0,2 млрд грн – Донецкой и Луганской областям на устранение последствий эскалации.

Кроме того, Министерству финансов выделяют дополнительные 3,1 млрд грн на обслуживание государственного долга.

Источником увеличения финансирования является перевыполнение бюджета в январе-феврале и внешняя помощь.

Законопроект №7012-д поддержали 345 депутатов.

Утром 23 февраля Верховная Рада разрешила Кабинету Министров в течение трех месяцев распоряжаться государственным бюджетом без согласования с ним. Расходы на оборону становятся абсолютным приоритетом.

Оба решения связаны с угрозой нападения России, которая 21 февраля признала оккупированные территории Донбасса независимыми государствами в пределах административних границ Донецкой и Луганской областей.

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Андрей Водяный

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