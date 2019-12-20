Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Рада одобрила законопроект об упрощении привлечения инвестиций

Рада одобрила законопроект об упрощении привлечения инвестиций
20.12.2019, 09:10

Законопроект приняли за основу 244 народных депутата

19 декабря Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №2284, который предполагает упрощение привлечения инвестиций и внедрение новых финансовых инструментов.

"В Украине есть около 600 товарных бирж, но нет единого товарного индекса, то есть объективной цены на товар, который бы использовался в нашей стране. Мы не используем известные во всем мире инструменты, имеющие название деривативы, наш рынок ценных бумаг недоразвит, это наша неспособность продуцировать капитал. Этот законопроект урегулирует эту ситуацию и имплементирует к национальному законодательству ключевые директивы ЕС, которые регулируют эту деятельность", - сказал во время презентации законопроекта глава профильного комитета ВР Даниил Гетманцев.

Согласно пояснительной записке, документ определяет правовые основы функционирования рынков капитала и организованных товарных рынков, осуществление профессиональной деятельности на этих рынках, регулирует отношения, возникающие при эмиссии и обращении ценных бумаг, заключение и выполнение деривативных контрактов и сделок с ними.

В законопроекте расширен перечень финансовых инструментов. К ним отнесены инструменты денежного рынка, а также предлагается ввести новый вид ценных бумаг - депозитные сертификаты банка, зеленые облигации, опционные сертификаты, депозитарные расписки и тому подобное.

В разделе, посвященном деривативам, дается понятия "деривативного контракта", их классификация и основные механизмы заключения деривативных контрактов на регулируемых рынках и вне их.

Кроме того, редусматривается создание правового поля и урегулирования отношений, связанных как с биржевыми, так и с внебиржевыми деривативными контрактами. Регулируются вопросы развития инфраструктуры, необходимой для полноценного функционирования рынка деривативных контрактов, в частности путем имплементации положений регламента EMIR в части создания торгового репозитория и центрального контрагента, которые должны функционировать в соответствии с европейскими стандартами.

Законопроектом предусмотрено также введение института связанных агентов - субъектов хозяйствования, которые на основании агентских договоров совершают действия, связанные с непосредственным осуществлением профессиональной деятельности на рынках капитала инвестиционными фирмами, с которыми такими фирмами заключили агентские договоры.

Что касается эмиссии ценных бумаг, то определены ее этапы, порядок регистрации выпусков ценных бумаг, требования к оформлению проспекта при публичном предложении и допуск бумаг к торгам на регулируемом фондовом рынке, определены исключений, при которых оформление проспекта не требуется, порядок раскрытия информации, содержащейся в проспекте и т.д..

Предусматривается в документе и введение института квалифицированных инвесторов, создание альтернативных торговых площадок - многосторонней торговой площадки (МТП) и организованной торговой площадки (ОТП), введение правового регулирования рынка малых и средних предприятий (МСП), регулирование деятельности по предоставлению информационных услуг на фондовом рынке и т.д.

 

 

Напишите нам
инвестиции деривативы верховная рада
Комментарии
Последние новости
 