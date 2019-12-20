Рада одобрила законопроект об упрощении привлечения инвестиций

19 декабря Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №2284, который предполагает упрощение привлечения инвестиций и внедрение новых финансовых инструментов.

"В Украине есть около 600 товарных бирж, но нет единого товарного индекса, то есть объективной цены на товар, который бы использовался в нашей стране. Мы не используем известные во всем мире инструменты, имеющие название деривативы, наш рынок ценных бумаг недоразвит, это наша неспособность продуцировать капитал. Этот законопроект урегулирует эту ситуацию и имплементирует к национальному законодательству ключевые директивы ЕС, которые регулируют эту деятельность", - сказал во время презентации законопроекта глава профильного комитета ВР Даниил Гетманцев.

Согласно пояснительной записке, документ определяет правовые основы функционирования рынков капитала и организованных товарных рынков, осуществление профессиональной деятельности на этих рынках, регулирует отношения, возникающие при эмиссии и обращении ценных бумаг, заключение и выполнение деривативных контрактов и сделок с ними.

В законопроекте расширен перечень финансовых инструментов. К ним отнесены инструменты денежного рынка, а также предлагается ввести новый вид ценных бумаг - депозитные сертификаты банка, зеленые облигации, опционные сертификаты, депозитарные расписки и тому подобное.

В разделе, посвященном деривативам, дается понятия "деривативного контракта", их классификация и основные механизмы заключения деривативных контрактов на регулируемых рынках и вне их.

Кроме того, редусматривается создание правового поля и урегулирования отношений, связанных как с биржевыми, так и с внебиржевыми деривативными контрактами. Регулируются вопросы развития инфраструктуры, необходимой для полноценного функционирования рынка деривативных контрактов, в частности путем имплементации положений регламента EMIR в части создания торгового репозитория и центрального контрагента, которые должны функционировать в соответствии с европейскими стандартами.

Законопроектом предусмотрено также введение института связанных агентов - субъектов хозяйствования, которые на основании агентских договоров совершают действия, связанные с непосредственным осуществлением профессиональной деятельности на рынках капитала инвестиционными фирмами, с которыми такими фирмами заключили агентские договоры.

Что касается эмиссии ценных бумаг, то определены ее этапы, порядок регистрации выпусков ценных бумаг, требования к оформлению проспекта при публичном предложении и допуск бумаг к торгам на регулируемом фондовом рынке, определены исключений, при которых оформление проспекта не требуется, порядок раскрытия информации, содержащейся в проспекте и т.д..

Предусматривается в документе и введение института квалифицированных инвесторов, создание альтернативных торговых площадок - многосторонней торговой площадки (МТП) и организованной торговой площадки (ОТП), введение правового регулирования рынка малых и средних предприятий (МСП), регулирование деятельности по предоставлению информационных услуг на фондовом рынке и т.д.