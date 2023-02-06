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Рада отменила пошлины и НДС на ввоз беспилотников и раций

Цей матеріал також доступний українською
06.02.2023, 15:14
Рада отменила пошлины и НДС на ввоз беспилотников и раций - Фото
Дрон Mavic (Фото - ЕРА)

В понедельник, 6 февраля, Верховная Рада одобрила законопроекты №8360/8361-д по освобождению от НДС и пошлины на ввоз коптеров, тепловизоров, приборов ночного видения и раций. Нардепы приняли законы сразу в целом, "за" 331 и 326 голосов, информирует член Комитета Верховной Рады по вопросам финансов налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.

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"Сняли все бюрократические ограничения по импорту этих важных для нашей обороны товаров. Закон разрабатывался вместе с волонтерскими организациями", – добавил нардеп.

Документы устанавливают, что временно, на период действия военного положения в Украине, но не более чем до 1 января 2024 года, освобождаются от налогообложения ввозной пошлиной и налогом на добавленную стоимость операции по ввозу на таможенную территорию Украины БпЛА, оптических и коллиматорных прицелов, прицелов ночного видения, тепловизионных биноклей, монокуляров и приборов ночного видения.

При этом указанные льготы не будут применяться к товарам, которые происходят из страны, признанной государством-оккупантом и/или государством-агрессором, и ввозятся с территории государства-оккупанта или с оккупированной территории Украины.

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Наталія Софієнко
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