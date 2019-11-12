Верховная Рада поддержала ликвидацию "площадок Яценко"

Верховная Рада приняла в первом чтении и за основу законопроект №2047-д, предусматривающий ликвидацию посреднических электронных площадок по оценке недвижимости, известных как "площадки Яценко".
За соответствующее решение проголосовали 378 депутатов.
Согласно законопроекту:
- собственник имущества сможет рассчитать оценочную стоимость объекта с помощью Единой базы и, только если не согласится с результатами проведенной автоматически оценки, будет обращаться к человеку-оценщику,
- нотариусы получат право бесплатного доступа к Единой базе для проверки справок и отчетов об оценке объектов недвижимости,
информация из Единой базы отчетов об оценке будет открытой, а отчеты будут храниться в ней в электронной форме,
- справка об оценочной стоимости будет стоить 2,5% от прожиточного минимума для трудоспособных лиц, а регистрация отчета об оценке - 10% от той же суммы (в сумме - около 300 грн). Деньги будут направляться в госбюджет.
В случае принятия законопроекта во втором чтении, Фонд госимущества до 1 января 2020-го должен будет отключить от Единой базы все авторизированные электронные площадки (“площадки Яценко”).
Эти площадки выступают посредниками между оценщиками недвижимости и Фондом госимущества, получая деньги за внесение данных в базу Фонда. По данным Bihus.info, монополистом на рынке электронных площадок является депутат Антон Яценко, которого связывают с олигархом Игорем Коломойским.