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Верховная Рада поддержала ликвидацию "площадок Яценко"

Верховная Рада поддержала ликвидацию "площадок Яценко"
12.11.2019, 13:55

Депутаты проголосовали в первом чтении законопроект, отменяющий коррупционную схему в оценке недвижимости

Верховная Рада приняла в первом чтении и за основу законопроект №2047-д, предусматривающий ликвидацию посреднических электронных площадок по оценке недвижимости, известных как "площадки Яценко".

За соответствующее решение проголосовали 378 депутатов.

Согласно законопроекту:

- собственник имущества сможет рассчитать оценочную стоимость объекта с помощью Единой базы и, только если не согласится с результатами проведенной автоматически оценки, будет обращаться к человеку-оценщику,

- нотариусы получат право бесплатного доступа к Единой базе для проверки справок и отчетов об оценке объектов недвижимости,
информация из Единой базы отчетов об оценке будет открытой, а отчеты будут храниться в ней в электронной форме,

- справка об оценочной стоимости будет стоить 2,5% от прожиточного минимума для трудоспособных лиц, а регистрация отчета об оценке - 10% от той же суммы (в сумме - около 300 грн). Деньги будут направляться в госбюджет.

В случае принятия законопроекта во втором чтении, Фонд госимущества до 1 января 2020-го должен будет отключить от Единой базы все авторизированные электронные площадки (“площадки Яценко”).

Эти площадки выступают посредниками между оценщиками недвижимости и Фондом госимущества, получая деньги за внесение данных в базу Фонда. По данным Bihus.info, монополистом на рынке электронных площадок является депутат Антон Яценко, которого связывают с олигархом Игорем Коломойским.

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оценка недвижимости площадки яценко законопроект 2047-д
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