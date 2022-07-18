Рада предварительно поддержала запрет на принудительное взыскание долгов за коммуналку

Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект №7531, предусматривающий запрет на принудительное взыскание долгов за коммунальные услуги во время войны. "За" проголосовали 287 народных депутатов. Об этом в Telegram сообщил нардеп от Голоса Ярослав Железняк.

В частности, законопроект предлагает на период военного положения остановить принудительное исполнение решений о взыскании долгов за коммуналку с физических лиц.

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Ранее эта норма действовала в отношении предприятий ОПК, органов военного управления, воинских частей, вузов, учреждений и организаций ВСУ.

Наталия Софиенко

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