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Верховная Рада отменила двойное обложение единым соцвзносом

Верховная Рада отменила двойное обложение единым соцвзносом
13.05.2020, 15:43

Депутаты приняли закон об отмене двойного налогообложения ЕСВ

Сегодня, 13 мая, Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №2166, который направлен на отмену двойного обложения единым соцвзносом (ЕСВ) для лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность. За законопроект проголосовал 321 народный депутат.

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Как пишет Лига:Закон, в частности, внесены изменения в статьи 4 и 7 Закона "О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование":

- дополнен перечень лиц, освобожденных от уплаты ЕСВ, лицами, осуществляющими независимую профессиональную деятельность, если они получают пенсию по возрасту или являются лицами с инвалидностью. Они смогут быть плательщиками ЕСВ исключительно при условии их добровольного участия в системе общеобязательного государственного соцстрахования;

- освобождены от уплаты ЕСВ за себя лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность, при условии взятия их на учет в качестве физических лиц-предпринимателей (ФОП) и осуществления ими одного вида деятельности одновременно в качестве ФОП и лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность;

- отменено обязательство для ФОПов (кроме избравших упрощенную систему налогообложения), лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность, и членов фермерского хозяйства платить минимальный размер ЕСВ в случае отсутствия деятельности, то есть за месяцы без дохода (прибыли).

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  • Сегодня Рада приняла также антикризисный законопроект №3329-д, который в том числе освобождает ФОПов от ЕСВ за себя до 31 мая, вводит мораторий на проверки и неприменение штрафов и пени за нарушение налогового законодательства и законодательства по ЕСВ до конца карантина.
Анна Андреева
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ЕСВ единый соцвзнос
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