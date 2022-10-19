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Рада проголосовала за создание фонда ликвидации последствий войны

Цей матеріал також доступний українською
19.10.2022, 12:36
Рада проголосовала за создание фонда ликвидации последствий войны - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Верховная Рада на пленарном заседании в среду 19 октября проголосовала за создание фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии в составе специального фонда государственного бюджета. Законопроект №8027 поддержал 251 народный депутат, сообщил Ярослав Железняк из Голоса.

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Фонд будет финансироваться за денежные средства от продажи национализированных российских активов.

Средства фонда предлагается направлять на:

→ строительство и ремонт общественных зданий, защитных сооружений гражданской защиты;
→ реконструкцию, капитальный ремонт объектов критической инфраструктуры, связанных с предоставлением услуг водоснабжения, водоотвода, теплоснабжения, электро- и газоснабжения, освещения;
→ реконструкцию, капитальный ремонт зданий для обеспечения жильем внутренне перемещенных лиц и лиц, потерявших его в результате военных действий;
→ разработку проектной документации для объектов, разрушенных вследствие агрессии;
→ закупку школьных автобусов, специального транспорта для учреждений здравоохранения и коммунальных предприятий по благоустройству территорий;
→ закупку компьютерного и мультимедийного оборудования для учебных заведений на пострадавших территориях.

  • Премьер-министр Денис Шмыгаль говорил, что первым вкладом в фонд ликвидации последствий войны могут стать 15,8 млрд грн, которые находились в российских банках ПИБ и МР Банк.
Андрій Водяний
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