Рада рассмотрит бюджет в ускоренном режиме: Есть джентльменская договоренность

Первый вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко заявил, что фракции и группы парламента договорились не заваливать проект бюджета на 2023 год большим количеством поправок. Об этом он сказал в эфире единого телемарафона вечером в четверг, 23 сентября.

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"Есть джентльменская договоренность фракций, оппозиции и монобольшинства, чтобы потока предложений, которые всегда тысячами поступали в бюджет, не было. Будут взвешенные несколько десятков от фракции, а в целом – несколько сотен предложений, которые комитет и правительство смогут максимально быстро проработать, чтобы выйти на соответствующие даты", – сказал Корниенко.

В этом году бюджет собираются принять "раньше обычного", добавил он.

"Последние три года это происходило в конце ноября – начале декабря. В этом году это будет раньше, потому что Министерство финансов и наши переговорщики, дипломаты, президент и Андрей Ермак просят быстрее это делать, так как нужно с конкретным документом идти договариваться с нашими партнерами, которые будут поддерживать нас в следующем году", – сказал Корниенко.

Верховная Рада начала рассматривать бюджет на 2023 год в среду, 21 сентября, когда в парламенте выступил министр финансов Сергей Марченко.

До 1 октября депутаты должны подать свои предложения и поправки, а принятие проекта может состояться уже в середине октября.

Андрій Водяний

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