Рада собирается повысить военный сбор до 3% и вернуть пошлины на ввозимые авто

Верховная Рада намерена рассмотреть законопроект, целью которого является увеличение поступлений в бюджет налоговых и таможенных платежей. Он предполагает увеличение размера военного сбора с 1,5% до 3% и возвращение пошлин на импортные автомобили.

Законопроект №7311 зарегистрировала в парламенте группа депутатов Верховной Рады во главе с главой налогового комитета Даниилом Гетманцевым.

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В пояснительной записке к законопроекту говорится, что освобождение автомобилей от налогообложения ввозной пошлиной себя не оправдало. За первую неделю действия этой нормы в бюджет не поступило 350 млн грн, а сейчас сумма льгот составляет более 100 млн грн. Есть нередкие случаи ввоза автомобилей премиального класса.

Заместитель министра инфраструктуры Мустафа Найем рассказывал, что после отмены таможенных платежей в Украину ввезли тысячи легковых автомобилей. Поэтому на пунктах пропуска возникли огромные очереди.

Также будет возобновлено налогообложение для товаров, ввозимых плательщиками единого налога первой, второй и третьей группы. За неделю действия этой льготы в бюджет не поступило 417 млн гривень, а импортируются в значительной степени товары не первой необходимости.

Кроме того, налогообложение хотят вернуть для предприятий, не уплачивающих ввозную пошлину.

Предлагается восстановить сроки подачи отчетности, которые были остановлены на период действия военного положения.

Депутаты также хотят разрешить возмещать налог на добавленную стоимость облигациями государственного займа. Последний раз к такому шагу государство прибегало в 2014 году, когда было сделано пять выпусков НДС-облигаций почти на 7 млрд грн. Последний из них был погашен в конце декабря 2019 года.

18 марта Кабинет министров решил максимально упростить все таможенные процедуры после того, как президент Владимир Зеленский поручил разработать решение для ускорения поставок в Украину всех необходимых товаров на время военного положения.

24 марта Верховная Рада приняла соответствующий законопроект.

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Андрей Водяный

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