UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Рада собирается повысить военный сбор до 3% и вернуть пошлины на ввозимые авто

Цей матеріал також доступний українською
27.04.2022, 08:30
Рада собирается повысить военный сбор до 3% и вернуть пошлины на ввозимые авто - Фото
Фото: пресс-служба Слуги народа

Верховная Рада намерена рассмотреть законопроект, целью которого является увеличение поступлений в бюджет налоговых и таможенных платежей. Он предполагает увеличение размера военного сбора с 1,5% до 3% и возвращение пошлин на импортные автомобили.

Законопроект №7311 зарегистрировала в парламенте группа депутатов Верховной Рады во главе с главой налогового комитета Даниилом Гетманцевым.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что освобождение автомобилей от налогообложения ввозной пошлиной себя не оправдало. За первую неделю действия этой нормы в бюджет не поступило 350 млн грн, а сейчас сумма льгот составляет более 100 млн грн. Есть нередкие случаи ввоза автомобилей премиального класса.

Заместитель министра инфраструктуры Мустафа Найем рассказывал, что после отмены таможенных платежей в Украину ввезли тысячи легковых автомобилей. Поэтому на пунктах пропуска возникли огромные очереди.

Также будет возобновлено налогообложение для товаров, ввозимых плательщиками единого налога первой, второй и третьей группы. За неделю действия этой льготы в бюджет не поступило 417 млн гривень, а импортируются в значительной степени товары не первой необходимости.

Кроме того, налогообложение хотят вернуть для предприятий, не уплачивающих ввозную пошлину.

Предлагается восстановить сроки подачи отчетности, которые были остановлены на период действия военного положения.

Депутаты также хотят разрешить возмещать налог на добавленную стоимость облигациями государственного займа. Последний раз к такому шагу государство прибегало в 2014 году, когда было сделано пять выпусков НДС-облигаций почти на 7 млрд грн. Последний из них был погашен в конце декабря 2019 года.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Андрей Водяный
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
верховная рада автомобили импорт налоги военный сбор
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 