Рада утвердила новый порядок бюджетного планирования

Теперь планировать государственный бюджет будут планировать на три года вперед

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Сегодня, 18 октября, депутаты Верховной Рады Украины поддержали инициативу Министерства финансов внедрить среднесрочное бюджетное планирование. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Согласно принятым законопроектам, государство будет планировать свой бюджет на три года вперед, что позволит реализовывать системные реформы, а также повысит степень ответственности распорядителей бюджета за эффективность своей работы.

Теперь вместо однолетних основных направлений бюджетной политики вводится среднесрочная Бюджетная декларация как документ стратегического планирования, определяющий бюджетную политику на последующие три года. Инструментом среднесрочного бюджетного планирования на местном уровне станут трехлетние местные финансовые планы.

В пилотном режиме этот подход работал с 2017 года. По словам и.о. главы Минфина Оксаны Маркаровой, над этим внедрением среднесрочного бюджетирования работали последние три года.

"Новый подход позволит нам показать, как мы планируем управлять государственным долгом, как уменьшать фискальные риски, за счет чего финансировать трансформации в образовании и здравоохранении, как поддерживать развитие экономики, чтобы абстрактные 3% роста ВВП стали конкретным увеличением зарплат", - сказала Маркарова.

Среднесрочное бюджетное планирование предусмотрено коалиционным соглашением, Среднесрочным планом действий Правительства до 2020 года, Меморандумом с МВФ и Стратегией реформирования системы управления государственными финансами на 2017-2020 годы.