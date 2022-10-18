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Рада увеличила расходы бюджета на 387 млрд грн. Деньги нужны для обороны

Цей матеріал також доступний українською
18.10.2022, 13:59
Рада увеличила расходы бюджета на 387 млрд грн. Деньги нужны для обороны - Фото
Фото: Генштаб ВСУ

Верховная Рада во вторник, 18 октября, увеличила на 386,9 млрд грн расходы общего фонда государственного бюджета. Деньги в основном пойдут на нужды национальной безопасности и обороны – Министерству обороны, Министерству внутренних дел, Службе безопасности Украины и т.д. Соответствующий законопроект №8126 поддержали 318 депутатов, сообщил Ярослав Железняк из Голоса.

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"Рада снова изменила бюджет в этом году. Уже в восьмой раз с начала войны. Источник покрытия, как всегда – внутренние заимствования (в том числе "печать")", – заявил он.

Основная часть дополнительных расходов пойдет на финансирование Министерства обороны – 365,2 млрд грн.

Остальные деньги направят на:

– МВД – 12,9 млрд грн;
– СБУ – 3,7 млрд грн;
– ГУР Минобороны – 3,2 млрд грн;
– Госспецсвязи – 1,3 млрд грн;
– Управление госохраны – 600 млн грн;
– Службу внешней разведки – 45 млн грн.

В целом расходы госбюджета увеличиваются с 2,65 трлн грн до 3,04 трлн грн, а предельный объем дефицита – с 1,11 трлн до 1,50 трлн.

Это значит, что государственные доходы в этом году покроют только половину расходов, остальные деньги возьмут в долг.

Предельный объем государственного долга Украины к концу 2022 года позволили увеличить с 3,64 трлн грн до 4,03 трлн грн.

Андрій Водяний
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война Ярослав Железняк бюджет-2022
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