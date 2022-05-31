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Рада увеличила расходы на 287 млрд грн. Куда пойдут деньги

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31.05.2022, 15:22
Рада увеличила расходы на 287 млрд грн. Куда пойдут деньги - Фото
Верховная Рада (Фото: Сергей Долженко/ЕРА)

31 мая Верховная Рада приняла законопроект №7413 об изменениях в Бюджет-2022, которым расходы увеличиваются на 287 млрд грн. "За" проголосовали 299 народных избранников.

Документом предусмотрены деньги на безопасность и оборону, пенсии, выплаты переселенцам и єПідтримку. 

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Нардеп Алексей Гончаренко отметил, что предполагается увеличить расходы на:

Национальную безопасность и оборону – 247 769,9 млн грн, а именно:

Минобороны (вместе с Госспецтрансслужбой) – 166 118,1 млн грн, из них оплата труда (с начислениями) – 77 846,4 млн грн;
системы МВД (Нацполиция, Госпогранслужба, Нацгвардия, Государственная миграционная служба, ГСЧС, аппарат МВД) – 76 430,1 млн грн, из них оплата труда (с начислениями) – 56 357,6 млн грн;
Главное управление разведки Минобороны – 921,4 млн грн, из них оплата труда (с начислениями) – 708,7 млн грн;
Службы безопасности – 2 782,0 млн грн, из них оплата труда (с начислениями) –2 583,8 млн грн;
Управление государственной охраны – 321,5 млн грн, из них оплата труда (с начислениями) – 230,7 млн грн;
Службы внешней разведки – 648,8 млн грн, из них оплата труда (с начислениями) – 486,4 млн грн;
Администрации Госспецсвязи – 548,0 млн грн, из них оплата труда (с начислениями) – 537,4 млн гривен.

Пополнение резервного фонда – 1 500 млн грн;

Финансовое обеспечение выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям, назначенным по разным пенсионным программам, и дефициту средств Пенсионного фонда – 20 063,1 млн грн;

Предоставление ежемесячной адресной помощи внутренне перемещенным лицам для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг – 12 536,7 млн.

Как отметил нардеп Ярослав Железняк в Telegram, на єПідтримку добавлено 5,8 млрд грн, что позволит тем, кто подал заявку 26-31 марта, получить выплаты.

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Наталия Софиенко
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