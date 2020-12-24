Распродажа на миллиарды: в Фонде госимущества подвели итоги приватизации-2020

От приватизации государственных активов в 2020 году в государственный бюджет направленно 2,5 млрд грн. Об этом сообщила пресс-служба Фонда государственного имущества на своей Facebook странице.

Полученная сумма превышает прошлогодний показатель дохода от приватизации в пять раз (547 млн грн) и в 10 раз показатель 2018 года (269 млн грн), указано в сообщении.

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Всего, Фонд госимущества в текущем году продал 1884 объекта. В 2019 году было продано 1634 гособъекта, в 2018 году – 859.

В плане приватизации на 2020 год было заложено 12 млрд грн поступлений от продажи государственного имущества. Но в связи с пандемией коронавируса в марте Фонд госимущества остановил "большую приватизацию", в ходе которой должны были продать ряд крупных объектов.

В сентябре Верховная Рада узаконила запрет аукционов по продаже объектов большой приватизации на время карантина. Также в сентябре по инициативе правительства были внесены изменения в госбюджет и план был снижен до 500 млн грн.

В госбюджете на 2021 год предусмотрены поступления от приватизации в объеме 6 млрд грн. Эту сумму планировали увеличить до 12 млрд грн в случае снятия запрета на приватизацию крупных государственных объектов во время карантина.

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Роман Брыль

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