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Разминирование Украины: США срочно выделили $47,6 млн на обучение саперов

Цей матеріал також доступний українською
02.11.2022, 09:36
Разминирование Украины: США срочно выделили $47,6 млн на обучение саперов - Фото
Саперы 113

Государственный департамент США в рамках проекта, направленного на помощь с разминированием, выделил $47,6 млн компании Tetra Tech, которая должна предоставить Украине срочную гуманитарную помощь. Об этом сообщили в пресс-службе Госдепа.

Tetra Tech будет учить украинцев находить и обезвреживать противопехотные мины, неразорвавшиеся и брошенные боеприпасы, самодельные взрывные устройства и другие взрывоопасные предметы. Саперов будут обучать по международным стандартам, предоставят всю необходимую для этого технику и оборудование.

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Проект также поддерживает развертывание дополнительных групп по разминированию и групп по обучению работе со взрывоопасными предметами через местную неправительственную организацию "Украинская ассоциация саперов".

В Госдепе подчеркнули, что незаконная война России и полномасштабное вторжение в Украину усеяли огромные территории страны наземными минами, неразорвавшимися боеприпасами и самодельными взрывными устройствами. Эти взрывоопасные предметы блокируют доступ к сельскохозяйственным угодьям, препятствуют восстановительным работам, не позволяют перемещенным лицам вернуться, продолжают убивать и калечить ни в чем не повинных украинских мирных жителей.

"По оценкам правительства Украины, 160 000 квадратных километров ее территории могут быть загрязнены — это примерно размер Виргинии, Мэриленда и Коннектикута вместе взятых", — отметили в Госдепе.

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В целом проект предусматривает выделение Украине на разминирование $91,5 млн. США предоставят его Украине в полном объеме в течение следующего года.

Наталія Софієнко
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