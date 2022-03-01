Разрушения от войны колоссальные. Украина инициирует списание $57 млрд внешнего долга
01.03.2022, 12:42
Пацкан Валерий Фото: LIGA.net
Глава Счетной палаты Валерий Пацкан попросит кредиторов списать внешние долги Украины. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
"Масштаб разрушений в Украине, причиненных агрессией России колоссальный! Учитывая это, от наших внешних кредиторов необходимо требовать списания долгов Украины. Международные финансовые организации должны пересмотреть долговую политику и обнулить долги Украины!" – написал он.
По его данным, на сегодняшний день внешний долг Украины составляет 1,6 трлн грн или свыше $57 млрд.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние новости
Комментарии