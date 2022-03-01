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Разрушения от войны колоссальные. Украина инициирует списание $57 млрд внешнего долга

Цей матеріал також доступний українською
01.03.2022, 12:42
Разрушения от войны колоссальные. Украина инициирует списание $57 млрд внешнего долга - Фото
Пацкан Валерий Фото: LIGA.net

Глава Счетной палаты Валерий Пацкан попросит кредиторов списать внешние долги Украины. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Масштаб разрушений в Украине, причиненных агрессией России колоссальный! Учитывая это, от наших внешних кредиторов необходимо требовать списания долгов Украины. Международные финансовые организации должны пересмотреть долговую политику и обнулить долги Украины!" – написал он.

По его данным, на сегодняшний день внешний долг Украины составляет 1,6 трлн грн или свыше $57 млрд.

Богдан Заика
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