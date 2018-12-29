Реальная зарплата в Украине за год выросла на 11%

Реальная зарплата в Украине в ноябре 2018 года выросла на 11,4% в годовом выражении (по сравнению с ноябрем прошлого года). Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Ведомство уточняет, что данные приводятся без учета временно оккупированного Россией Крыма и части Донбасса.

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В месячном выражении - по сравнению с октябрем - реальная зарплата сократилась на 2%.

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Средняя номинальная зарплата штатных работников в ноябре в месячном выражении сократилась на 0,6%, в годовом - выросла на 22,5%, составив 9161 грн.

Самый высокий уровень зарплат в минувшем месяце зафиксирован традиционно в Киеве (13897 грн), самый низкий - в Черниговской области (7221 грн).