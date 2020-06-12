Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

У Елены Зеленской обнаружили коронавирус

Регистрация онлайн. На портале Дія открылись более 16 000 ФОПов

Регистрация онлайн. На портале Дія открылись более 16 000 ФОПов
12.06.2020, 14:24

По данным Минцифра, на портале Дія регистрируется почти половина ФОПов. Это может быть связано с ограниченной работой регистраторов в период карантина

За три месяца были зарегистрированы онлайн 16 100 физических лиц-предпринимателей, это почти 45% от общего количества ФОПов в стране, сообщил в Facebook министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Он также отметил, что вскоре подобная услуга должна появиться и для обществ с ограниченной ответственностью.

Присоединяйтесь к Instagram Liga.net - здесь только то, о чем вы не можете не знать

Возможность открывать ФОП в режиме онлайн на портале "Дія" появилась в апреле этого года. В Министерстве цифровой трансформации этот сервис называют "услугой нового поколения" и "самой быстрой и удобной возможностью в мире открыть собственное дело".

"Теперь имея лишь 10 минут времени и электронную подпись, можно стать предпринимателем, не выходя из дома", - отмечает Федоров, подчеркивая, что раньше для открытия ФОП надо было идти к регистратору, потом в налоговую, а затем опять к регистратору. На портале обещают провести регистрацию в течение двух рабочих дней и сделать это бесплатно. Открыть ФОП также можно будет по доверенности.

За прошлую неделю по стране открылись более 5000 ФОПов (по статистике от Опендатабот - 7269), часть из которых (2100 физлиц-предпринимателей) были зарегистрированы онлайн. По мнению руководителя Минцифры, такие показатели свидетельствуют о возврате темпов регистрации ФОПов на "докарантинный уровень".

Вместе с тем, как отмечают в комментариях пользователи соцсети, такая популярность регистрации в формате онлайн могла быть вызвана и тем, что в период карантина большая часть регистраторов не работала и у населения не оставалось другого выхода, кроме как открывать ФОПы через портал.

  • В марте было зарегистрировано 1500 новых ФОПов, что почти в 14 раз оказалось ниже февральского показателя.
  • 29 апреля сообщалось, что количество новых ФОПов за последнюю неделю апреля уменьшилось втрое.

Підготовлено ЛІГА.Money за сприяння Проекту USAID "Трансформація фінансового сектору"

Дарья Мостовая
Напишите нам
ФОП онлайн регистрация Михаил Федоров портал Дія
Комментарии
Последние новости
 