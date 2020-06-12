Регистрация онлайн. На портале Дія открылись более 16 000 ФОПов

За три месяца были зарегистрированы онлайн 16 100 физических лиц-предпринимателей, это почти 45% от общего количества ФОПов в стране, сообщил в Facebook министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Он также отметил, что вскоре подобная услуга должна появиться и для обществ с ограниченной ответственностью.

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Возможность открывать ФОП в режиме онлайн на портале "Дія" появилась в апреле этого года. В Министерстве цифровой трансформации этот сервис называют "услугой нового поколения" и "самой быстрой и удобной возможностью в мире открыть собственное дело".

"Теперь имея лишь 10 минут времени и электронную подпись, можно стать предпринимателем, не выходя из дома", - отмечает Федоров, подчеркивая, что раньше для открытия ФОП надо было идти к регистратору, потом в налоговую, а затем опять к регистратору. На портале обещают провести регистрацию в течение двух рабочих дней и сделать это бесплатно. Открыть ФОП также можно будет по доверенности.

За прошлую неделю по стране открылись более 5000 ФОПов (по статистике от Опендатабот - 7269), часть из которых (2100 физлиц-предпринимателей) были зарегистрированы онлайн. По мнению руководителя Минцифры, такие показатели свидетельствуют о возврате темпов регистрации ФОПов на "докарантинный уровень".

Вместе с тем, как отмечают в комментариях пользователи соцсети, такая популярность регистрации в формате онлайн могла быть вызвана и тем, что в период карантина большая часть регистраторов не работала и у населения не оставалось другого выхода, кроме как открывать ФОПы через портал.

В марте было зарегистрировано 1500 новых ФОПов, что почти в 14 раз оказалось ниже февральского показателя.

29 апреля сообщалось, что количество новых ФОПов за последнюю неделю апреля уменьшилось втрое.

Підготовлено ЛІГА.Money за сприяння Проекту USAID "Трансформація фінансового сектору"