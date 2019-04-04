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04.04.2019, 09:43

Реинвест. Сколько денег бизнес вернул в Украину

Реинвест. Сколько денег бизнес вернул в Украину

Часть ПИИ - это средства украинского бизнеса, которые были возвращены в Украину. В 2018 году эта она достигла $0,5 млрд

В 2018 году объем прямых иностранных инвестиций (ПИИ), осуществленных за счет средств украинского происхождения, составил $0,5 млрд. Это почти в два раза больше, чем в 2017 году. Об этом сообщает Национальный банк, ссылаясь на оценку round tripping инвестиций, которые являются предварительно выведенными за границу средствами украинского бизнеса.

Эта сумма составляет 20,6% от общего объема ПИИ в Украину в 2018 году. Такие операции украинского бизнеса преимущественно осуществлялись через Кипр, Нидерланды, Швейцарию и Австрию, отмечают в НБУ.

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Всего в 2010-2018 годах объем средств резидентов, которые были выведены за границу, а затем возвращены в Украину как иностранные инвестиции, составил $8,4 млрд или 22% от общего объема ПИИ за этот период.

Наибольшие объемы round tripping инвестиций наблюдались в течение 2010-2013 годов, когда они составляли около трети от общего объема ПИИ.

В 2014-2015 годах после политических изменений и начала военных действий на Востоке по таким операциям наоборот произошел отток средств из Украины. В 2016-2018 годах чистый приток средств по таким операциям постепенно восстановился.

По итогам 2017 года резидентами Украины реинвестировано в экономику $270 млн.

НБУ публикует данные по round tripping инвестиций ежегодно.

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Теги: инвестиции, пии
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