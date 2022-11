Репарации. ЕС придумал способ использовать замороженные активы РФ в пользу Украины

Европейская комиссия предлагает создать специальный фонд для управления замороженными российскими активами. Доходы от его деятельности должны идти Украине как компенсация за нанесенный войной ущерб, заявила в среду, 30 ноября, президент ЕК Урсула фон дер Ляйен.

"Россия должна заплатить деньгами за нанесенные ею разрушения. Ущерб, нанесенный Украине, оценивается в 600 млрд евро. Россия и ее олигархи должны компенсировать Украине этот ущерб и покрыть стоимость восстановления страны. И у нас есть способы, чтобы заставить Россию заплатить", – сказала она.

Идея Еврокомиссии состоит в том, чтобы создать из замороженных активов Центробанка России (300 млрд евро) и российских олигархов (19 млрд евро) нечто вроде инвестиционного фонда.

"В краткосрочной перспективе мы могли бы создать с нашими партнерами структуру для управления этими средствами и их инвестирования. Затем мы бы использовали вырученные средства для Украины. А после снятия санкций эти средства должны быть направлены на выплату Россией полной компенсации ущерба, нанесенного Украине. Мы будем работать над международным соглашением с нашими партнерами, чтобы сделать это возможным. И вместе мы можем найти законные пути к этому", — сказала фон дер Ляйен.

