Решение КСУ не повлияет на сотрудничество Украины с МВФ – Шмыгаль

Решение Конституционного суда Украины об отмене электронного декларирования не повлияет на сотрудничество Украины с Международным валютным фондом. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает Интерфакс-Украина.

"Нет, не повлияет, так как Украина четко декларирует и показывает свои европейские намерения: продолжать и активно вести антикоррупционную реформу, и все реформы, которые прописаны в наших международных обязательствах", – заявил Шмыгаль.

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Премьер-министр добавил, что в МВФ понимают стремление Украины к реформам, поэтому решение КСУ не повлияет на финансирование и выполнение программы Фонда. Однако в МВФ обеспокоены сложившейся вокруг решения КСУ ситуацией, отметил Шмыгаль.

27 октября 2020 года КСУ по обращению 47 депутатов отменил статью 366-1 УК об ответственности за недостоверное декларирование и некоторые положения антикоррупционного закона о функциях НАПК.

30 октября в МВФ заявили, что е-декларирование – важный шаг в борьбе и коррупцией и его не стоит отменять. В МВФ добавили, что создание антикоррупционной базы – важный элемент сотрудничества МВФ с Украиной.

3 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что миссия МВФ не приедет в Украину из-за решения КСУ. Он добавил, что если миссия МВФ не приедет в Украину, будет "дыра в бюджете".

4 ноября 2020 года министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что из-за решения КСУ Украина может недополучить от МВФ два транша по $700 млн в этом году и еще $1,5 млрд в следующем году.

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Александр Мясищев

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