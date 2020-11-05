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Решение КСУ не повлияет на сотрудничество Украины с МВФ – Шмыгаль

05.11.2020, 16:00
Решение КСУ не повлияет на сотрудничество Украины с МВФ – Шмыгаль - Фото
Денис Шмыгаль (Фото: пресс-служба Кабмина)

Решение Конституционного суда Украины об отмене электронного декларирования не повлияет на сотрудничество Украины с Международным валютным фондом. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает Интерфакс-Украина.

"Нет, не повлияет, так как Украина четко декларирует и показывает свои европейские намерения: продолжать и активно вести антикоррупционную реформу, и все реформы, которые прописаны в наших международных обязательствах", – заявил Шмыгаль.

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Премьер-министр добавил, что в МВФ понимают стремление Украины к реформам, поэтому решение КСУ не повлияет на финансирование и выполнение программы Фонда. Однако в МВФ обеспокоены сложившейся вокруг решения КСУ ситуацией, отметил Шмыгаль. 

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Александр Мясищев
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