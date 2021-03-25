Реструктуризация валютных кредитов: НБУ раскритиковал законопроект Слуги народа

Реструктуризация долга валютных заемщиков должна происходить на рыночных, приемлемых и для банков, и для заемщиков, сбалансированных условиях. Механизм для проведения такой реструктуризации уже существует. Об этом заявили в Национальном банке Украины, комментируя принятие парламентом в первом чтении законопроекта №4475, которым предусмотрена реструктуризация валютных кредитов в обязательном порядке.

В НБУ подчеркнули, что в ходе реструктуризации арбитром между должником и кредитором является суд, который может оценить обстоятельства дела и положение заемщика. Такой подход дает возможность осуществить реструктуризацию задолженности на справедливых и сбалансированных условиях.

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Кроме того, отмечают в Нацбанке, банки разработали и предлагают валютным заемщикам собственные программы добровольной реструктуризации валютной задолженности.

Регулятор напомнил, что до 21 апреля 2021 года действует мораторий на взыскание имущества по валютным кредитам. Мораторий был введен в 2014 году для защиты валютных заемщиков, в связи с кризисом и резкой девальвацией.

"Поскольку заемщики преимущественно так и не начали выполнять обязательства по таким кредитам, это создало риски для устойчивости финансовой системы. Мы считаем, что продление действия моратория на три года, предусмотренное законопроектом №4475, снова законсервирует, а не решит проблему валютных кредитов. К тому же это нивелирует эффективность государственных программ по стимулированию развития ипотеки", – заявили в НБУ.

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В то же время, Нацбанк поддерживает предложенные в Налоговый кодекс изменения для освобождения от налогообложения прощенных сумм долга и других доходов, возникающих вследствие реструктуризации кредитов в иностранной валюте.

В НБУ считают, что такой подход будет способствовать активной реструктуризации валютных кредитов.

19 марта Верховная Рада приняла за основу законопроекты о защите украинцев, которые имеют долги по кредитам в иностранной валюте, от чрезмерных аппетитов кредиторов (№4475; №4398, №4399). Подробнее о законопроекте №4475 от депутатов Слуги народа, читайте тут.

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Юрий Тарасовский

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