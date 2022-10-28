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Рецессия отменяется: экономика Германии показала квартальный рост несмотря на энергокризис

Цей матеріал також доступний українською
28.10.2022, 15:35
Рецессия отменяется: экономика Германии показала квартальный рост несмотря на энергокризис - Фото
Фото: depositphotos.com

Рост ВВП Германии по итогам третьего квартала составил 0,3% по сравнению с предыдущим кварталом. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные статистического управления Германии.  

Аналитики прогнозировали падение ВВП Германии в третьем квартале на 0,2% из-за ускорения инфляции и нарастающего энергетического кризиса, уточняют в агентстве. 

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Рост немецкой экономики в третьем квартале обусловлен в первую очередь увеличением потребительских расходов, объяснили в статистическом ведомстве. 

По прогнозам мюнхенского исследовательского института Ifo, экономика Германии не избежит рецессии в 2023 году из-за высоких цен на энергоносители для промышленности. 

"Маловероятно, что Германия избежит рецессии. В настоящее время экономика Германии сокращается, но медленнее, чем ожидало большинство людей, и это яркое пятно", — прокомментировал агентству президент Ifo Клеменс Фуэст.  

Экономисты ожидают сокращение немецкой экономики на 0,4% в четвертом квартале 2022 года и 0,5% в первом квартале 2023 года.  

Рецессия отменяется: экономика Германии показала квартальный рост несмотря на энергокризис

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Роман Бриль
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Германия ВВП рецессия энергетический кризис
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