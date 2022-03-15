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Reuters отключил свою информационную платформу для клиентов из РФ. На очереди Bloomberg

Цей матеріал також доступний українською
15.03.2022, 18:18
Reuters отключил свою информационную платформу для клиентов из РФ. На очереди Bloomberg - Фото
Фото: depositphotos.com

Одна из крупнейших в мире торгово-информационных платформ Refinitiv (ранее – Reuters) приостановила доступ клиентов из России ко всем своим продуктам и услугам. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.   

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"В ответ на обращение Национального банка Refinitiv приостановил предоставление услуг в сфере передачи данных и аналитики всем клиентам, работающим на территории России. Это стало следующим шагом после прекращения доступа к продуктам, содержащим новости и комментарии для клиентов в России", – говорится в сообщении. 

Нацбанк также ожидает решение об отключении финучреждений агрессора от терминалов Bloomberg на аналогичное обращение НБУ. 

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Роман Брыль
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