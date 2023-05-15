Результаты выборов в Турции разочаровали инвесторов
Турецкому президенту Реджепу Тайипу Эрдогану не хватило 0,5% голосов, чтобы переизбраться на должность уже в первом туре выборов. Рынки отреагировали на это падением – слишком много инвесторов ставили на его поражение, пишет Bloomberg.
Главный турецкий фондовый индекс BIST-100 после открытия торгов рухнул почти на 7%. И хотя потом он отыграл часть падения, его значение все равно на 4% ниже пятничного уровня.
Через две недели – 28 мая – в Турции состоится второй тур президентских выборов.
Но лучший, чем ожидалось, результат Эрдогана в первом туре и результаты выборов в парламент Турции, где действующая власть сохранила большинство, свидетельствуют о том, что смена власти в стране может не произойти.
"Это большое разочарование для инвесторов, надеявшихся на победу оппозиционного кандидата Киличдароглу и возвращение к традиционной экономической политике, которую он обещал. Следующие две недели несут высокую неопределенность", – объяснил настроения на рынке стратег финансовой компании Tellimer Хаснайн Малик.
Сейчас зависимый от властей центробанк Турции удерживает ключевую ставку на низком уровне 8,5% при инфляции свыше 40% и поддерживает рынок по собственным резервам.
Если Эрдоган победит во втором туре, стране грозит многолетний кризис платежного баланса и продолжение девальвации лиры, сказал экономист Тимоти Эш, газете Financial Times.
"Мы знаем историю: Эрдоган не хочет повышать процентные ставки, Турция пользуется большим спросом на доллары, а у них нет много резервов", – сказал он.
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