Результаты выборов в Турции разочаровали инвесторов

Турецкому президенту Реджепу Тайипу Эрдогану не хватило 0,5% голосов, чтобы переизбраться на должность уже в первом туре выборов. Рынки отреагировали на это падением – слишком много инвесторов ставили на его поражение, пишет Bloomberg.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

Главный турецкий фондовый индекс BIST-100 после открытия торгов рухнул почти на 7%. И хотя потом он отыграл часть падения, его значение все равно на 4% ниже пятничного уровня.

Через две недели – 28 мая – в Турции состоится второй тур президентских выборов.

Но лучший, чем ожидалось, результат Эрдогана в первом туре и результаты выборов в парламент Турции, где действующая власть сохранила большинство, свидетельствуют о том, что смена власти в стране может не произойти.

"Это большое разочарование для инвесторов, надеявшихся на победу оппозиционного кандидата Киличдароглу и возвращение к традиционной экономической политике, которую он обещал. Следующие две недели несут высокую неопределенность", – объяснил настроения на рынке стратег финансовой компании Tellimer Хаснайн Малик.

Сейчас зависимый от властей центробанк Турции удерживает ключевую ставку на низком уровне 8,5% при инфляции свыше 40% и поддерживает рынок по собственным резервам.

Если Эрдоган победит во втором туре, стране грозит многолетний кризис платежного баланса и продолжение девальвации лиры, сказал экономист Тимоти Эш, газете Financial Times.

"Мы знаем историю: Эрдоган не хочет повышать процентные ставки, Турция пользуется большим спросом на доллары, а у них нет много резервов", – сказал он.

СПРАВКА. Эрдоган у власти более 20 лет: в 2003-2014 годах был премьером, а затем – президентом. После провала госпереворота 2016 Эрдоган провел конституционную реформу, которая превратила Турцию в президентскую республику. Это расширило его полномочия, позволило укрепить авторитаризм и обнуло сроки – как у Эрдоган у власти более 20 лет: в 2003-2014 годах был премьером, а затем – президентом. После провала госпереворота 2016 Эрдоган провел конституционную реформу, которая превратила Турцию в президентскую республику. Это расширило его полномочия, позволило укрепить авторитаризм и обнуло сроки – как у Путина . Так он смог снова баллотироваться в 2023-м.

Читайте также: В Турции впервые за 20 лет оппозиция может победить Эрдогана: что это значит для Украины