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РФ возобновит печать купюр низких номиналов. Говорят, чеканка металлических рублей дорого

Цей матеріал також доступний українською
25.07.2022, 10:15
РФ возобновит печать купюр низких номиналов. Говорят, чеканка металлических рублей дорого - Фото
Рубль, фото - Depositphotos

В РФ в конце года планируют возобновить печать десятирублевой купюры образца 1997 года, выпуск которой прекратили в 2013-м, а также возобновить выпуск пятирублевой купюры, не печатавшейся после 1998 года. Об этом в интервью российскому изданию Известия заявил заместитель председателя Центробанка РФ Сергей Белов.

По его словам, возврат к активному обращению купюр низких номиналов снизит затраты на производство наличных денег.

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"В нулевые годы эти банкноты находились в активном обращении, пользовались спросом, но быстро изнашивались. Поэтому было принято решение заменить их на монеты. И хотя в производстве они дороже, но мы выиграли за счет большей долговечности металлических денег. Сейчас изменились технологии, например, банкноты можно лакировать, что позволяет увеличить срок службы на 30%", — заявил заместитель председателя ЦБ.

Он добавил, что с 2009 года значительно возросла стоимость металла, поэтому чеканка металлических 10 руб. "оказалась затратной". "Поэтому мы считаем, что целесообразно возобновить выпуск десятирублевых купюр", – заявил Белов.

Наталия Софиенко
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