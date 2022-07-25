РФ возобновит печать купюр низких номиналов. Говорят, чеканка металлических рублей дорого

В РФ в конце года планируют возобновить печать десятирублевой купюры образца 1997 года, выпуск которой прекратили в 2013-м, а также возобновить выпуск пятирублевой купюры, не печатавшейся после 1998 года. Об этом в интервью российскому изданию Известия заявил заместитель председателя Центробанка РФ Сергей Белов.

По его словам, возврат к активному обращению купюр низких номиналов снизит затраты на производство наличных денег.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

"В нулевые годы эти банкноты находились в активном обращении, пользовались спросом, но быстро изнашивались. Поэтому было принято решение заменить их на монеты. И хотя в производстве они дороже, но мы выиграли за счет большей долговечности металлических денег. Сейчас изменились технологии, например, банкноты можно лакировать, что позволяет увеличить срок службы на 30%", — заявил заместитель председателя ЦБ.

Он добавил, что с 2009 года значительно возросла стоимость металла, поэтому чеканка металлических 10 руб. "оказалась затратной". "Поэтому мы считаем, что целесообразно возобновить выпуск десятирублевых купюр", – заявил Белов.

Наталия Софиенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.