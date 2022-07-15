Риск дефолта. Fitch снизил рейтинг Нафтогаза

Рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента ("РДЭ") НАК "Нафтогаз Украины" с CCC до C после того, как компания попросила кредиторов отсрочить выплату долга по облигациям на два года. Об этом сообщается на сайте агентства.

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Агентство отмечает, что вторжение России в Украину поставило под угрозу ликвидность Нафтогаза, которая связана, в частности, с необходимостью покупать на рынке дополнительные объемы природного газа к зимнему отопительному сезону.

Просьба Нафтогаза об отсрочке выплат долга по облигациям на сумму $335 на два года, в том числе, связана с этим, считают в Fitch.

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Правительство поручило Нафтогазу закупить и импортировать природный газ в объеме до 5,6 млрд кубометров, что в текущих ценах будет стоить примерно $8 млрд. Это, вероятно, значительно превышает текущий остаток денежных средств Нафтогаза, сообщает агентство.

Fitch Ratings отмечает, что в связи с распоряжением правительства и слабой ликвидностью Нафтогаза, отсрочка по выплатам долга по облигациям связана с избежанием дефолта.

В агентстве считают, что отсрочка представляет собой существенное сокращение условий существующих еврооблигаций и после выполнения сделки, Fitch, вероятно, снизит рейтинг Нафтогаза до RD (ограниченный дефолт).

11 июля Нафтогаз Украины за восемь дней до уплаты $350 млн по евробондам обратился к своим инвесторам с просьбой о реструктуризации долга. Компания оказалась перед сложным выбором: отдать долг кредиторам или сохранить деньги, чтобы потом купить газ для отопительного сезона.

15 июля стало известно, что бондхолдерам Нафтогаза советуют отказать компании в отсрочке платежей. Ожидается, что инвесторы потребуют полного погашения еврооблигаций Нафтогаза на следующей неделе.

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Наталия Фреик

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