России грозит девальвация рубля и дефицит бюджета из-за цен на нефть - Fitch

Падение цен на нефть до $30 за баррель грозит России бюджетным дефицитом и девальвацией, пишут Ведомости.

Как отмечает аналитик рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко, Москва "вряд ли рассчитывала на то, что нефтяные цены снизятся почти до $30".

"Вероятно, это очень неприятный сюрприз в том числе для тех, кто принимал решение о выходе из сделки (ОПЕК+)", – сказал он РИА Новости.

Сегодня к 10:20 по Киеву после обрушения мировых цен на нефть курс доллара на международном валютном рынке превысил 73,7 руб., евро – 84,1 руб.

9 марта торги валютой на Московской бирже не проводятся из-за выходного дня в России. Они возобновятся во вторник, 10 марта. На закрытии предыдущих торгов, в пятницу, доллар стоил 68,5 руб, а евро – около 80 руб.

Цена нефти марки Brent после открытия торгов 9 марта упала более чем на 30% . Причина падения цен - развал сделки ОПЕК и России о сокращении добычи нефти. Подробнее тут .

Россия потеряет от $100 до $150 млн в день из-за разрыва соглашения по сокращению добычи нефти, заявил в интервью изданию The Bell совладелец российской нефтяной компании Лукойл Леонид Федун. Он назвал отмену соглашения нерациональным решением. По словам Федуна, такие потери складываются из-за ожидаемого падения стоимости нефти до $40 за баррель.