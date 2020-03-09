России грозит девальвация рубля и дефицит бюджета из-за цен на нефть - Fitch

Падение цен на нефть до $30 за баррель грозит России бюджетным дефицитом и девальвацией, пишут Ведомости.
Как отмечает аналитик рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко, Москва "вряд ли рассчитывала на то, что нефтяные цены снизятся почти до $30".
"Вероятно, это очень неприятный сюрприз в том числе для тех, кто принимал решение о выходе из сделки (ОПЕК+)", – сказал он РИА Новости.
Сегодня к 10:20 по Киеву после обрушения мировых цен на нефть курс доллара на международном валютном рынке превысил 73,7 руб., евро – 84,1 руб.
9 марта торги валютой на Московской бирже не проводятся из-за выходного дня в России. Они возобновятся во вторник, 10 марта. На закрытии предыдущих торгов, в пятницу, доллар стоил 68,5 руб, а евро – около 80 руб.