Россия 20 лет не сможет торговать с Европой за рубли

Все расчеты с европейским и странами будут осуществляться за евро и доллар США

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В течение 20 лет Россия не сможет использовать при торговых расчетах с европейскими странами рубль. Об этом заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин, сообщает Газета.ru со ссылкой на РИА Новости.

По мнению Кудрина, планы по отказу российскойэкономики от доллара спекулятивны. В качестве примера он привел Европу, у которой российская сторона приобретает материалы, оборудование и товары.

В то же время, европейские страны будут с торговать с Россией только за доллары и евро. При этом, экспорт из России ограничен, что накладывает ограничения на расчеты в национальных валютах.

"Поэтому в обозримый период, ближайшие лет 20, нужно понимать, что большая часть нашей торговли будет осуществляться за мировую конвертируемую валюту", - сказал Кудрин.