Россия избавляется от доллара

Американский доллар утратил многолетнее лидерство в российских золотовалютных резервах. Это следует из ежеквартального обзора деятельности Банка России по управлению активами в иностранных валютах и золоте, сообщает DW.

По данным Банка России, на конец июня 2018 года доля доллара США упала до исторического минимума в 21,9% по сравнению с 43,7% в конце марта. При этом доля евро выросла до 32%, а китайских юаней до 14,7%.

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Напомним, в апреле-мае прошлого года Россия провела беспрецедентную распродажу гособлигаций США, избавившись за два месяца от бумаг на $81 млрд. Это произошло сразу после апрельского раунда санкций против крупнейших российских бизнесменов.

В целом, около $100 млрд золотовалютных резервов российского центробанка были переведены в евро, китайский юань и японскую иену.

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К концу декабря золотовалютные резервы РФ составляли $466 млрд. Год назад в распоряжении центробанка и правительства России находилось $432,7 млрд.