Россия за год санкций нарастила за границей $80 млрд скрытых резервов – Bloomberg

России удалось сохранить за границей около трети доходов в размере $227 млрд, полученных в прошлом году от экспорта товаров, сообщает Bloomberg. По оценке Bloomberg Economics, около $80 млрд хранятся наличными, в недвижимости и инвестициях за рубежом.

"Из-за того, что Европа медлила с нацеливанием на российский энергетический сектор, Кремль смог накопить один из крупнейших профицитов по текущим операциям в своей истории", – сказала Мария Шагина, экономист британского Международного института стратегических исследований.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

По ее словам, это де-факто нивелировало эффект замораживания активов центрального банка РФ в марте 2022 года, поскольку Россия могла вернуть утраченное.

"Накопление скрытых резервов Россией вполне возможно, – сказал Сергей Гуриев, экономист, ранее консультировавший российское правительство, но позже уехавший в Париж, где он сейчас является ректором Sciences Po. – Главный вопрос в том, насколько этих резервов хватит для финансирования дефицита бюджета 2023 года".

Как отмечает Bloomberg, любые новые накапливающиеся за рубежом доходы могут сделать их мишенью для противников России, особенно если фонды контролируются государством.

Беспрецедентные ограничения по центральному банку РФ в прошлом году заблокировали около $300 млрд его резервов, оставив ему мало возможностей для инвестиций, кроме юаня и золота. Активы находящихся под санкциями российских бизнесменов также были заморожены в некоторых западных юрисдикциях.

14 ноября Генассамблея ООН приняла резолюцию по созданию международного механизма, который обеспечит возмещение Украине ущерба, нанесенного агрессией со стороны России. "За" проголосовали 94 страны, "против" – 14.

Украина рассчитывает получить от России минимум $300 млрд репараций.

Читайте также: Репарации. В Гааге создадут реестр ущерба, нанесенного Украине российской агрессией

Наталія Софієнко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.