Россия засекречивает данные о расходах на $112 млрд в бюджете на следующий год – Bloomberg
Россия скрывает направление почти четверти своих запланированных расходов на сумму около $112 млрд в проекте бюджета на 2023 год, поскольку переформатирует бюджет на более продолжительную войну и готовится аннексировать часть территории Украины, сообщает Bloomberg со ссылкой на проект бюджета.
Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном
Издание отмечает, в проекте бюджета России на 2023 год предусмотрено около 6,5 трлн рублей или $112 млрд на секретные или неуказанные расходы. В общей сложности расходы запланированы на уровне 29 трлн рублей или $496,2 млрд.
"Уровень секретности является беспрецедентным и отражает растущее нежелание России открывать свои расходы для проверки после вторжения", — пишет издание.
Bloomberg отмечает, что правительство уже прекратило публикацию ключевых статистических данных, включая подробную разбивку торговли.
Это подтвердил и министр финансов России Антон Силуанов российским журналистам заявив, что "сейчас многое закрыли" и РФ не будет раскрывать стоимость того, что касается так, называемой "спецоперацией".
В случае принятия проекта бюджета РФ на 2023 год расходы на оборону будут выше на 43%, чем изначально предполагалось, пишет Bloomberg.
Издание добавило, что в бюджете РФ, вероятно, предусматривается и расходы на аннексию четырех оккупированных областей Украины.
Для сравнения в первом полугодии 2022 года правительство России засекретило около 19% расходов в бюджете, в 2015 году уровень неуказанных расходов в бюджете доходил до 21%.
- Bloomberg уже сообщал, что Россия планирует увеличить расходы на оборону на 43% в следующем году.
Читайте также: Россия наращивает оборонное производство. Это компенсирует спад промышленности – Bloomberg
Комментарии