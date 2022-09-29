Россия засекречивает данные о расходах на $112 млрд в бюджете на следующий год – Bloomberg

Россия скрывает направление почти четверти своих запланированных расходов на сумму около $112 млрд в проекте бюджета на 2023 год, поскольку переформатирует бюджет на более продолжительную войну и готовится аннексировать часть территории Украины, сообщает Bloomberg со ссылкой на проект бюджета.

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Издание отмечает, в проекте бюджета России на 2023 год предусмотрено около 6,5 трлн рублей или $112 млрд на секретные или неуказанные расходы. В общей сложности расходы запланированы на уровне 29 трлн рублей или $496,2 млрд.

"Уровень секретности является беспрецедентным и отражает растущее нежелание России открывать свои расходы для проверки после вторжения", — пишет издание.

Bloomberg отмечает, что правительство уже прекратило публикацию ключевых статистических данных, включая подробную разбивку торговли.

Это подтвердил и министр финансов России Антон Силуанов российским журналистам заявив, что "сейчас многое закрыли" и РФ не будет раскрывать стоимость того, что касается так, называемой "спецоперацией".

В случае принятия проекта бюджета РФ на 2023 год расходы на оборону будут выше на 43%, чем изначально предполагалось, пишет Bloomberg.

Издание добавило, что в бюджете РФ, вероятно, предусматривается и расходы на аннексию четырех оккупированных областей Украины.

Для сравнения в первом полугодии 2022 года правительство России засекретило около 19% расходов в бюджете, в 2015 году уровень неуказанных расходов в бюджете доходил до 21%.

Bloomberg уже сообщал, что Россия планирует увеличить расходы на оборону на 43% в следующем году.

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Наталія Фреїк

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