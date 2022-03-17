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Россия заявила, что смогла выплатить проценты по евробондам в долларах и избежала дефолта

Цей матеріал також доступний українською
17.03.2022, 12:10
Россия заявила, что смогла выплатить проценты по евробондам в долларах и избежала дефолта - Фото
Фото: depositphotos.com

Министерство финансов России заявило, что смогло выплатить $117 млн купонного дохода по двум выпускам евробондов с погашением в 2023 и 2043 годах. Платежное поручение было выполнено в долларах, а не в рублях, пишет Bloomberg со ссылкой на сообщение министерства.

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Если бы платеж не прошел, России мог грозить первый дефолт по иностранным обязательствам с 1918 года, когда большевики отказались обслуживать долги Российской империи.

Существовали опасения, что Россия не сможет выплатить купон в долларах из-за замораживания международных резервов центробанка РФ за границей. На этом фоне международные рейтинговые агентства Moody's и Fitch снизили суверенный рейтинг России до преддефолтных уровней, причем Fitch даже заявило, что дефолт России неизбежен.

BBC со ссылкой на представителя Казначейства США пишет, что запрет на сделки с российскими государственными органами пока не ограничивает выплаты по суверенным долгам. Ограничения на выплаты по долгам или дивидендам якобы вступят в силу 25 мая, после чего на каждый платеж потребуется специальная лицензия.

Следующие выплаты по российскому долгу запланированы на 4 апреля.

Андрей Водяный
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Россия госдолг еврооблигации дефолт
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