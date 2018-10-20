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20.10.2018, 16:02

Российский бизнес пытается проводить сделки без долларов

Российский бизнес пытается проводить сделки без долларов

Крупные компании РФ тестируют механизмы заключения сделок за рубежом без расчета в долларах

Несколько крупных российских компаний тестируют механизмы заключения сделок за рубежом без расчета в долларах на фоне угроз США расширить санкции, которые уже ограничили доступ ряда компаний РФ к международной банковской системе, сообщает Reuters.

Российская Алроса, крупнейший в мире производитель алмазов в каратах, сообщила, что летом завершила пробную сделку в юанях с китайским клиентом и еще одну транзакцию не в долларах с клиентом из Индии.

В число других компаний, работающих над похожими сделками, входят Сургутнефтегаз, Русагро и Норильский никель, отмечает агентство.

Российский центробанк на этой неделе сообщил о росте числа недолларовых сделок. По его данным, доля рублевых сделок в сфере торговли товарами между Россией и Китаем, а также Россией и Индией на данный момент составляет от 10 до 20%

В секторе услуг этот показатель выше, сообщил ЦБР.

Однако простор для инициатив ограничен: крупные компании все еще существенно зависят от долларовых сделок, тогда как основная часть поступлений иностранной валюты в РФ приходится на продажу нефти, цена которой номинирована в долларах, пишет агентство.

Кроме того, зарубежные банки, широко представленные в США, могут опасаться сотрудничества с любой компанией, находящейся под американскими санкциями, даже если расчеты по сделкам производятся не в долларах, сказали банкиры.

Отмечается, что одним из препятствий для компаний, заключающих сделки в рублях, является волатильность российской валюты. В период с 6 по 11 апреля, после того как Вашингтон ввел санкции в отношении российского миллиардера Олега Дерипаски и ряда его компаний, рубль потерял почти 13% стоимости к доллару.

Ранее сообщалось, что правительство РФ готовит проект о дедолларизации российской экономики.

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Теги: доллар, российские компании, сделки
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