Российские обстрелы нанесли ущерб украинской энергосистеме более чем на 70 млрд грн

Российские ракетные удары нанесли ущерб энергосистеме Украины более чем на 70 миллиардов гривен. Такую оценку на заседание правительства привел премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, над восстановлением сетей Укрэнерго сейчас работают 70 ремонтных бригад, или более тысячи специалистов. В рамках работ по всей стране продолжаются веерные отключения электричества. При этом, отметил Шмыгаль, не исключены аварийные отключения из-за морозов и роста потребления гражданами электроэнергии.

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Также премьер объяснил, почему одни города в Украине могут отключать от электроэнергии чаще других.

"Если упрощенно и коротко, то между станцией, производящей электроэнергию, и нашими домами как конечным потребителем есть подстанции и сети, транспортирующие электроэнергию. Российские террористы атакуют именно эти объекты. Поэтому невозможно транспортировать большое количество электроэнергии в отдельные области или районы. Поэтому ограничения происходят неравномерно", — объяснил он.

Ранее Шмыгаль заявлял, что российские обстрелы вывели из строя около 50% энергосистемы Украины.

19 ноября BBC сообщило, что генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко во время интервью якобы посоветовал украинцам выезжать за границу. В ДТЭК это отрицают.

В ДТЭК также говорили, что полный блекаут в Киеве теоретически возможен, но он был бы недолгим.

Председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий считает преждевременными призывы уезжать на зиму за границу.

Наталія Софієнко

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