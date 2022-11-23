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Российские обстрелы нанесли ущерб украинской энергосистеме более чем на 70 млрд грн

Цей матеріал також доступний українською
23.11.2022, 08:27
Российские обстрелы нанесли ущерб украинской энергосистеме более чем на 70 млрд грн - Фото
Денис Шмыгаль. Фото: пресс-служба Кабмина

Российские ракетные удары нанесли ущерб энергосистеме Украины более чем на 70 миллиардов гривен. Такую оценку на заседание правительства привел премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, над восстановлением сетей Укрэнерго сейчас работают 70 ремонтных бригад, или более тысячи специалистов. В рамках работ по всей стране продолжаются веерные отключения электричества. При этом, отметил Шмыгаль, не исключены аварийные отключения из-за морозов и роста потребления гражданами электроэнергии.

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Также премьер объяснил, почему одни города в Украине могут отключать от электроэнергии чаще других.

"Если упрощенно и коротко, то между станцией, производящей электроэнергию, и нашими домами как конечным потребителем есть подстанции и сети, транспортирующие электроэнергию. Российские террористы атакуют именно эти объекты. Поэтому невозможно транспортировать большое количество электроэнергии в отдельные области или районы. Поэтому ограничения происходят неравномерно", — объяснил он.

Ранее Шмыгаль заявлял, что российские обстрелы вывели из строя около 50% энергосистемы Украины.

Наталія Софієнко
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Укрэнерго Денис Шмыгаль ракетные атаки ущерб от агрессии РФ украинская энергосистема
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