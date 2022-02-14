Российский фондовый рынок и рубль упали из-за ситуации вокруг Украины

Российский фондовый рынок упал больше чем на 5% в начале торговой недели из-за обострения ситуации вокруг Украины, следует из информации на сайте Московской биржи. Евро и доллар по отношению к российскому рублю подорожали до максимума с конца января, пишет Forbes.

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Индекс Мосбиржи на утренней сессии упал на 5,5% относительно закрытия торгов в пятницу, 11 февраля. На минимуме к 7:30 по Киеву индекс опускался до 3352,01 пункта. Это самое низкое его значение после 27 января, впервые с той же даты индекс опустился ниже 3400 пунктов. Затем индекс немного отыграл потери и составлял 3440 пунктов, что на 3% меньше, чем было на закрытии биржи 11 февраля.

Доллар подорожал до 78,29 рубля. Курс евро в ходе торгов утром 14 февраля поднялся до 88,695 рубля, это примерно на 1,6 рубля больше, чем было на закрытии торгов 11 февраля.

На фондовый рынок России и стоимость рубля влияют опасения инвесторов из-за возможного нападения России на Украину, о котором заявляют США и их союзники. Кроме того, негативными остаются факторы внешней среды: участники рынка с опаской восприняли сообщение Федеральной резервной системы США о заседании Совета управляющих ФРС 14 февраля.

Цены на нефть в понедельник достигли самого высокого уровня за более чем семь лет из-за опасений, что возможное вторжение России в Украину может привести к санкциям США и Европы, которые нарушат экспорт от крупнейшего мирового производителя на и без того дефицитном рынке.

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Наталия Софиенко

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