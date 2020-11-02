Российский рубль обвалился до шестилетнего минимума. Причина – нефть и Байден

В ходе торгов на Московской бирже в понедельник, 2 ноября, стоимость 1 евро превысила 94 рубля. Последний раз рубль поднимался выше данной отметки в декабре 2014 года, напоминает Эхо Москвы.

Также подорожал доллар – до 80,8 рубля. Выше 80 рублей американская валюта торгуется впервые с марта текущего года.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес новости

Обвал рубля вызван резким падением стоимости нефти на мировых рынках. Цена нефти марки Brent в понедельник опустилась до $37 за баррель, WTI – до $34. Падение цен на нефть вызвано ожиданиями сокращения спроса на энергоресурс из-за ужесточения карантинных мер в европейских странах.

Еще одним фактором, влияющим на падение стоимости российской валюты, является возможная победа Джо Байдена на президентских выборах в США во вторник, 3 ноября. Джон Байден выступает за усиление санкций против России и называл страну "главной угрозой для США".

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Роман Брыль

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.